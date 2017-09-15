Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda Final Heyecanı

Türkiye Boks Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yıl 31.'si düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası yarın oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak.



Bağcılar Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 13 ülkeden yaklaşık 120 sporcunun katıldığı organizasyon, 10 sıklette oynanacak final maçları ile sona erecek.



Saat 11.00'de başlayacak final müsabakalarını sporseverler ücretsiz olarak takip edebilecek. - İSTANBUL