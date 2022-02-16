Ahmet Çevik, Olacak O Kadar programı sayesinde gönüllerde taht kurmuştu. 2018 yılında geçirdiği kaza sonrası tat ve koku kaybına uğrayan Ahmet Çevik, tiyatro hayatına devam ederken şimdilerde YouTube üzerinden video paylaşımlarında bulunuyor. Ahmet Çevik'in son halini görenler ve yeni mesleğini öğrenen insanlar şoka uğradı. Herkes tarafından sevilen başarılı tiyatrocu kimdir ve son hali nasıldır sorularına sevenleri tarafından yanıt aranıyor. Ahmet Çevik kimdir? Olacak O Kadar'da ünlenen Ahmet Çevik kaç yaşında? Ahmet Çevik son hali nasıl? Detaylar haberimizdedir…

AHMET ÇEVİK KİMDİR?

Ahmet Çevik 2 Mayıs 1972 İstanbul doğumludur. Ahmet Çevik, boyu 1,88 m dir.

Ahmet Çevik, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakır, Hazro Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu. Herkes tarafından sevilen Levent Kırca ve Oya Başar tiyatrosu ile tanınan Ahmet Çevik çalışmalarını bir ajansa bağlı olarak sürdürmektedir. Ahmet Çevik, Olacak O Kadar programında yaptığı tiplemeler sayesinde, seyircilerin gönlünde taht kurmuştur. Ardından birçok tiyatro ve televizyon dizilerinde rol almıştır.

Yer aldığı projeler :

Olacak O Kadar

Bekarlık Sultanlık mı?

Ayrılsakta Beraberiz

Çarli İş Başında

Tatlı Hayat

Çifte Bela

İki Arada

Kendini Bırak Gitsin

Profesyonel Çaylaklar

İnadım İnat, Berberler

Dilan Gelin

Meçhule Gidenler

Rating Kasabası

Dönüş

Evimin Erkeği

Gemilerde Talim Var

Osmanlı Cumhuriyeti

Pulsar

Arkadaşım Max

Delisin! Delisin!

Sarhoşum Gel Beni Al

AHMET ÇEVİK YOUTUBE KANALI

Sosyal medyayı sık sık kullanan Çevik, tiyatro hayatına devam ediyor. 25 bin aboneli YouTube hesabı da olan Çevik, çektiği videolarda hem gençlere tavsiyelerde bulunuyor hem de bazı tiyatrocularla röportaj yapmaktadır.

AHMET ÇEVİK KAÇ YAŞINDA?

Herkes tarafından sevilen Levent Kırca ve Oya Başar tiyatrosu ile tanınan Ahmet Çevik çalışmalarını bir ajansa bağlı olarak sürdürmektedir. Ahmet Çevik 2 Mayıs 1972 İstanbul doğumludur. Ahmet Çevik 50 yaşındadır.

AHMET ÇEVİK SON HALİ

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