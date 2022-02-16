Ahmet Çevik kimdir? Olacak O Kadar'da ünlenen Ahmet Çevik kaç yaşında? Ahmet Çevik son hali…
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Olacak O kadar programının yıldızı olan Ahmet Çevik kimdir ve son hali nasıl soruları gündeme geldi. Ahmet Çevik yıllar sonra ortaya çıkarak gündem geldi. Ahmet Çevik'i son halini görenler şaşırıyor. Ahmet Çevik kaç yaşında olduğu ve yıllar sonra ortaya çıkması sevenlerini şoka uğrattı. Peki, Ahmet Çevik kimdir? Ahmet Çevik son hali nasıl?
Ahmet Çevik, Olacak O Kadar programı sayesinde gönüllerde taht kurmuştu. 2018 yılında geçirdiği kaza sonrası tat ve koku kaybına uğrayan Ahmet Çevik, tiyatro hayatına devam ederken şimdilerde YouTube üzerinden video paylaşımlarında bulunuyor. Ahmet Çevik'in son halini görenler ve yeni mesleğini öğrenen insanlar şoka uğradı. Herkes tarafından sevilen başarılı tiyatrocu kimdir ve son hali nasıldır sorularına sevenleri tarafından yanıt aranıyor. Ahmet Çevik kimdir? Olacak O Kadar'da ünlenen Ahmet Çevik kaç yaşında? Ahmet Çevik son hali nasıl? Detaylar haberimizdedir…
Ahmet Çevik 2 Mayıs 1972 İstanbul doğumludur. Ahmet Çevik, boyu 1,88 m dir.
Ahmet Çevik, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakır, Hazro Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu. Herkes tarafından sevilen Levent Kırca ve Oya Başar tiyatrosu ile tanınan Ahmet Çevik çalışmalarını bir ajansa bağlı olarak sürdürmektedir. Ahmet Çevik, Olacak O Kadar programında yaptığı tiplemeler sayesinde, seyircilerin gönlünde taht kurmuştur. Ardından birçok tiyatro ve televizyon dizilerinde rol almıştır.
Yer aldığı projeler :
- Olacak O Kadar
- Bekarlık Sultanlık mı?
- Ayrılsakta Beraberiz
- Çarli İş Başında
- Tatlı Hayat
- Çifte Bela
- İki Arada
- Kendini Bırak Gitsin
- Profesyonel Çaylaklar
- İnadım İnat, Berberler
- Dilan Gelin
- Meçhule Gidenler
- Rating Kasabası
- Dönüş
- Evimin Erkeği
- Gemilerde Talim Var
- Osmanlı Cumhuriyeti
- Pulsar
- Arkadaşım Max
- Delisin! Delisin!
- Sarhoşum Gel Beni Al
Sosyal medyayı sık sık kullanan Çevik, tiyatro hayatına devam ediyor. 25 bin aboneli YouTube hesabı da olan Çevik, çektiği videolarda hem gençlere tavsiyelerde bulunuyor hem de bazı tiyatrocularla röportaj yapmaktadır.
Herkes tarafından sevilen Levent Kırca ve Oya Başar tiyatrosu ile tanınan Ahmet Çevik çalışmalarını bir ajansa bağlı olarak sürdürmektedir. Ahmet Çevik 2 Mayıs 1972 İstanbul doğumludur. Ahmet Çevik 50 yaşındadır.