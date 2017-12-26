Ahmet Çamyar: "Ünye, 2023 vizyonuna hazır"



ORDU - Yılsonu nedeniyle belediye bayan personelleriyle bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaklaşık 4 yıllık hizmet süresi boyunca birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Çamyar, Ünye ile ilgili sadece 2019'a kadar değil, 2023'e kadar da yol haritası belirlediklerini kaydetti.

Yılsonu nedeniyle düzenlenen etkinliğe Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve eşi Serap Çamyar, Ünye Belediyesi Meclis üyeleri ve bayan personel katıldı.

Program öncesinde söz alan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın eşi Serap Çamyar, ailesi gibi gördüğü belediye bayan personeli ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Çamyar: "Önümüzde yol haritamız var"

Ünye'nin ihtiyaçları ve geleceğe taşımak ile ilgili yol haritasının hazır olduğunu belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaklaşık 4 yıla birçok önemli projeyi sığdırdıkları gibi, 2023 ile ilgili de önemli projeleri yer aldığı yol haritasının hazır olduğunu belirtti. Bir taraftan devlet yatırımlarını takip ederek ilçeye eserler kazandırdıkları kaydeden Başkan Çamyar, öte taraftan ise Büyükşehir Belediyesi, Ünye Belediyesi ve proje bazlı destek çalışmalarının yapıldığını ve devam ettiğini söyledi.