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Ahmet Çalık unutulmadı

Ahmet Çalık unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hafta içinde geçirdiği transfer kazası nedeniyle hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesinde unutulmadı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Hafta içinde geçirdiği transfer kazası nedeniyle hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş- Gaziantep Fk maçı öncesinde unutulmadı.

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı öncesinde unutulmadı. Maç öncesinde sahaya çıkan futbolcular, üzerlerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınırken, TFF'nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maçın başlamasının ardından dakikalar, Ahmet Çalık'ın forma numarası da olan 6'yı gösterdiğinde Beşiktaş file bekçisi meşin yuvarlağı oyun alanın dışına atarken, sahadaki iki takım futbolcuları maçı durdurarak alkışlarla Ahmet Çalık'ı hatırladı. - İSTANBUL

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