Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı.

26 Şubat 1994 Ankara doğumlu olan Ahmet Çalık, Gençlerbirliği altyapısında yetişti. 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giyen Çalık, başarılı performansıyla dikkati çekti.

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da 3,5 sezon görev alan Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra İttifak Holding Konyaspor ile anlaştı.

Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-21 sezonundan itibaren İttifak Holding Konyaspor formasını giyiyordu.

Gençlerbirliği, Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı.

Milli takım kariyeri

16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağırılan Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

A Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Moldova maçında gol sevinci de yaşadı.

Ahmet Çalık, bugün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

AA / Halil İbrahim Avşar - Son Dakika Haberleri

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