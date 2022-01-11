Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı (2)

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA (AA) - Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çalık için Elmadağ Sungur Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Konya spor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı ve Ahmet Çalık'ın oynadığı takımların forma ve atkıları, tabuta bırakıldı.

Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı (2)

Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı (2)

Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı (2)

Ahmet Çalık'ın baba ocağında hüzün hakim

Ahmet Çalık'ın baba ocağında hüzün hakim

 Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

 Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title