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Ahmet Çalık, Kasımpaşa maçında unutulmadı

Ahmet Çalık, Kasımpaşa maçında unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, Kasımpaşa-Kayserispor mücadelesinin 6. dakikasında anıldı.

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, Kasımpaşa- Kayserispor mücadelesinin 6. dakikasında anıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u ağırlıyor. Maçın 6. dakikasında, geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık için oyun durdu. Oyuncular, hakemler, teknik heyet ve taraftarlar alkışlarla Ahmet'i andı.

Öte yandan tribünlerden de, 'Ahmet Çalık ölmedi, kalbimizde yaşıyor' tezahüratları yapıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Kayserispor, Kasımpaşa, oyunlar, Milli, Spor, Haber

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