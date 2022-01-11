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Ahmet Çalık'ın nikah tarihi almak için Ankara'ya gittiği öğrenildi

Ahmet Çalık'ın nikah tarihi almak için Ankara'ya gittiği öğrenildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

Öte yandan Konyaspor'da geçmiş yıllarda görev başında iken teknik direktör Tevfik Lav ve orta saha oyuncusu Burhan Yüceaktaş da vefat etmişti.


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