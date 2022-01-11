Ahmet Çalık'ın cenazesi bugün Ankara'da toprağa verilecek - Haberler Spor
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Ahmet Çalık'ın cenazesi bugün Ankara'da toprağa verilecek

Ahmet Çalık'ın cenazesi bugün Ankara'da toprağa verilecek
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın cenaze programı belli oldu.

ANKARA (AA) - Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın cenaze programı belli oldu.

Çalık'ın futbola başladığı Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "Ahmet Çalık'ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camisinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'na defnedilecek." denildi.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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