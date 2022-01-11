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Ahmet Çalık'ın aracı 135 metre sürüklenmiş

Ahmet Çalık'ın aracı 135 metre sürüklenmiş
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Spor

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerindeki inceleme tamamlandı.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerindeki inceleme tamamlandı. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine giden bölge halkından Zeki Uğur, "Bizim kaza olunca haberimiz oldu. Onun yanında başka bir araçla seyir halinde olan başka bir arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. 'Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atmaya başladı' dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış" dedi. Kenan Yıldırım da, kazanın ardından olay yerine gittiğini belirterek, "Ambulans ekipleri cenazenin başındaydı. Allah rahmet eylesin, bizi yaklaştırmadılar. Araba pert olmuş. Her şeyi gitmiş arabanın. Hızlı olmasaydı araç o hale gelmezdi" diye konuştu.

CENAZE ELMADAĞ'DA TOPRAĞA VERİLECEKAcı haber sonrası Çalık'ın ailesi, yakınları ve futbolcu arkadaşları Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne akın etti. Burada Çalık'ın bazı yakınları gözyaşı döktü. Şubat ayında yapmayı planladığı düğün için Ankara'ya nikah tarihi almaya geldiği öğrenilen Çalık'ın cenazesi daha sonra adli tıp kurumuna götürüldü. Burada yapılacak otopsinin ardından Çalık'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Elmadağ ilçesinde toprağa verilecek.


Ahmet Çalık'ın aracı 135 metre sürüklenmiş

Ahmet Çalık'ın aracı 135 metre sürüklenmiş

Ahmet Çalık'ın aracı 135 metre sürüklenmiş

Ahmet Çalık'ın aracı 135 metre sürüklenmiş

Ahmet Çalık'ın aracı 135 metre sürüklenmiş

Ahmet Çalık'ın aracı 135 metre sürüklenmiş

Ahmet Çalık'ın aracı 135 metre sürüklenmiş

Ahmet Çalık'ın aracı 135 metre sürüklenmiş

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Spor Haberleri

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