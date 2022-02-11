"Ahmet Çalık'ın Anısına Yakışır, Güzel Bir Organizasyon Oldu"

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşilyurt Kent Konseyinde düzenlenen ' Ahmet Çalık Anısına Ödüllü Pes Turnuvası' final maçıyla sona erdi.

Heyecanlı ve çekişmeli maçların oynandığı turnuva sonunda birinci Yunus Emre Şencan, ikinci Baran Özkan Öztürk olurken, üçüncülüğü ise Hasan Basri Onay elde etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın da katıldığı ödül töreninde birinciye 1.000 TL., ikinciye 750 TL., üçüncüye de 500 TL. para ödülü takdim edildi.

Genç yaşta hayata veda eden futbolcu Ahmet Çalık'ın anısına düzenlenen turnuvaya katılan bütün pes tutkunlarına teşekkür eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Kent Konseyimizle ortaklaşa düzenlediğimiz pes turnuvamızı, 11 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayata erken yaşta veda eden A Milli Futbol Takımımız ve İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın anısına düzenledik. Bir kez daha Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine vesevenlerine Yeşilyurt'tan baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Futbolculuğunun yanı sıra naif ve kibar kişiliği ile hafızalarda sürekli yer edinecek olan Ahmet Çalık gibi değerlerimizi bu tür organizasyonlarla hatırlamak ve gelecek kuşaklara taşımak gerekiyor. Topluma ve millete hizmet eden, arkasından güzel sözler ve dualar edinen böylesine müstesna isimlerin gençlerimiz tarafından örnek alınması gerekiyor. Ahmet Çalık gibi ülke sporuna farklı zenginlikler katıp bu dünyadan göçüp giden çok sayıda değerimiz var, hepsi bizim için ayrı bir kıymet ve değer taşımaktadır. Bizler onları asla unutmayacağız, her daim hatırlayacağız. Turnuvaların yanı sıra parklarımıza, sosyal tesislerimize ve yatırım alanlarımıza bu isimleri vererek yaşatılmasına, hatırlanmasına ve gelecek kuşaklara taşınmasına ayrı bir özen gösteriyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyinde çok sayıda gencimizin katılımıyla düzenlenen ve heyecanlı maçlara sahne olan pes turnuvamızda bu düşüncemizin ve planlamamızın bir parçasıdır. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık kardeşimizin anısına yakışır güzel ve başarılı bir organizasyonu gençlerimizle buluşturduk. Her maç ayrı bir heyecan ayrı bir rekabete sahne oldu, gençlerimiz dereceye girmek için ter döktüler, mücadele ettiler. Tatlı bir rekabet içerisinde mücadele eden gençlerimizin bu heyecanı bizleri mutlu etti. Bütün pes tutkunlarını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, dereceye girenleri kutluyorum. Gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Turnuvada emeği geçen Yeşilyurt Kent Konseyimize ve Gençlik Meclisimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Pes Turnuvasının çekişmeli geçtiğini ifade eden pes tutkunları da, kendilerini anlamlı ve özel bir organizasyonda bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sundular.

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