Ahmet Çalık için lokum ve çikolata dağıtıldı

SAMSUN (İHA) - Galatasaray taraftar grubu ultrAslan Samsun Bafra Temsilciliği, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık için cuma namazı çıkışı lokum dağıttı.

Taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor'un genç futbolcusu Ahmet Çalık için Bafra Büyük Cami'de cuma namazı çıkışı, Alaçam ilçesinde de Kur'an kursu öğrencilerine çikolata dağıttı. Saha lideri Emre Özfidan, "Ahmet Çalık 'çocukluk aşkım' dediği Galatasaray'da futbol oynamış, cebinde çocuklar için devamlı çikolata gezdiren bir büyüğümüzdü. Biz de istedik ki Alaçam ilçesinde çocuklar için çikolata dağıtalım, Bafra'da ise ruhuna cuma çıkışı lokum dağıtalım. Düzgün karakteri ile herkesin gönlünde ayrı bir yeri olan Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileriz" dedi. - SAMSUN