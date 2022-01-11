Süper Lig'de Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Niğde yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta yalnız seyahat eden Çalık'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Milli formayı da terleten Çalık, geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan transfer edilmişti. Kahreden kaza sonrası Ahmet Çalık hangi takımda oynuyordu? Ahmet Çalık futbolcu mu konuları gündem oldu.

AHMET ÇALIK HANGİ TAKIMDA OYNUYORDU?

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan 27 yaşındaki Ahmet Çalık, 2017'de Galatasaray'a transfer oldu. Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon TL ödeyerek fesheden başarılı oyuncu, Konyaspor'a imza attı.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kariyerindeki başarılı performansıyla bir dönem A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmet Çalık, ay-yıldızlı formayı 8 kez giydi. Tecrübeli oyuncu, 1 kez rakip ağları sarstı.

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