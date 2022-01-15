Ahmet Çalık, Adana Demirspor maçında kırmızı karanfillerle anıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Çalık, Adana Demirspor maçında kırmızı karanfillerle anıldı

Ahmet Çalık, Adana Demirspor maçında kırmızı karanfillerle anıldı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Spor

SPOR Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor maçının 6'ncı dakikasında ev sahibi takımın taraftarları, sahaya karanfil atarak geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı.

SPOR Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor maçının 6'ncı dakikasında ev sahibi takımın taraftarları, sahaya karanfil atarak geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı.

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Maçın 6'ncı dakikasında geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık için maç durduruldu. Karşılaşmanın durmasıyla futbolcular alkış tutarken, taraftarlar ise sahaya kırmızı karanfil attı.


Ahmet Çalık, Adana Demirspor maçında kırmızı karanfillerle anıldı

Ahmet Çalık, Adana Demirspor maçında kırmızı karanfillerle anıldı

Ahmet Çalık, Adana Demirspor maçında kırmızı karanfillerle anıldı

Ahmet Çalık, Adana Demirspor maçında kırmızı karanfillerle anıldı

Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

Ersin topu dışarı attı, oyun durdu! Dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi

 Ahmet Çalık unutulmadı

Ahmet Çalık unutulmadı

 Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar

Trabzonspor'dan ara transferde bir bomba daha! 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdılar
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

SPOR Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor maçının 6'ncı dakikasında ev sahibi takımın taraftarları, sahaya karanfil atarak geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı andı.

title