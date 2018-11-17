Akhisarspor, Ahmet Çalık'a Talip Oldu

Mustafa Yumlu ve Dany'nin sakatlıkları nedeniyle stoper bölgesinde sorun yaşayan Akhisar, arayışlara başladı. Yeşil-Siyahlılar, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ahmet Çalık'ı gözüne kestirdi.

Teknik direktör Cihat Arslan, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim ile bizzat görüşüp, Ahmet'i kiralık olarak isteyecek. Serdar Aziz, Ozan Kabak ve Maicon'un arkasında 4. stoper olarak kalan Ahmet de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

