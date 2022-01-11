Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası ortaya çıkan acı gerçek

ANKARA (Snob Magazin) - Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"NİKAH TARİHİ ALMAYA GİDİYORDU"

Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenildi.

Ahmet Çalık'ın cenazesinin getirildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Onur Eryıldırım, Çalık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı." diye konuştu.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Eryıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef çok üzücü haber aldık. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzücü, diyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, içimiz yandı. Herkes gibi çok üzgünüm. Yer kaygan olduğu için aracı kaymış ve takla atmış. Bugün ikindi namazına müteakip Elmadağ'da aile kabristanlığında defnedilecek."