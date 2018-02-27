Ahmet Çakar: Şampiyonluğun Favorisi Beşiktaş

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın 3-1'lik zaferinin ardından Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların aldığı 3 puanla şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladığını ifade eden Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"FAVORİ BEŞİKTAŞ"

"Bana göre şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş, 2. Favorim ise Başakşehir. Zamanında Pascal Nouma elini şorta soktuğu için ceza aldı. Fernandao, yaptığı hareket için ceza almalı."