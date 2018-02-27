Ahmet Çakar: Şampiyonluğun Favorisi Beşiktaş
Eski hakem Ahmet Çakar, "Bana göre şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş, 2. Favorim ise Başakşehir." dedi.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın 3-1'lik zaferinin ardından Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların aldığı 3 puanla şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladığını ifade eden Çakar, şu ifadeleri kullandı:
"FAVORİ BEŞİKTAŞ"
"Bana göre şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş, 2. Favorim ise Başakşehir. Zamanında Pascal Nouma elini şorta soktuğu için ceza aldı. Fernandao, yaptığı hareket için ceza almalı."
YORUMLAR (49)
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ULAN AHMET DEDIGIN OLURSA SEN BIR DAHISINCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah Allah nasılda bildin yahu, ben futboldan anlamadığım halde Beşiktaş diyorumda, sen yıllarını verdiğin halde birde başakşehir diyorsun ne kadar cahil kalmışsın. Ahmet efendi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Lidere selam durCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ya da tutcak başka bir şey bulCevap Yaz Yayından Kaldır
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buda tineri fazla çekmiş müptezel :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır