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Ahmet Çakar: Şampiyonluğun Favorisi Beşiktaş

Eski hakem Ahmet Çakar, "Bana göre şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş, 2. Favorim ise Başakşehir." dedi.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın 3-1'lik zaferinin ardından Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların aldığı 3 puanla şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladığını ifade eden Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"FAVORİ BEŞİKTAŞ"

"Bana göre şampiyonluğun en büyük favorisi Beşiktaş, 2. Favorim ise Başakşehir. Zamanında Pascal Nouma elini şorta soktuğu için ceza aldı. Fernandao, yaptığı hareket için ceza almalı."

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