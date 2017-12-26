Ahmet Çakar: Fatih Terim İle Galatasaray Arasındaki Anlaşma Kandırmacadır
Ahmet Çakar, Fatih Terim'in alacağı ücretle ilgili, "Terim'in 1905 TL alması Galatasaray sevgisi falan değildir. TFF'den alacağı tazminat için kanunu dolandırmadır" dedi.
Eski hakem Ahmetr Çakar Beyaz TV'de futbol gündemini değerlendirdi.
"TÜRK HALKINI KANDIRMASINLAR"
İşte Çakar'ın açıklamaları:
Fatih Terim'in Galatasaray'dan ikinci yarı için aylık 1905 TL alması Galatasaray sevgisi falan değildir. TFF'den alacağı tazminat için kanunu dolandırmadır. Mahkeme işsiz kaldığı dönemlere bakıp kaç para aldığını denetlyeceği için eksik para almama adına bu yapılmıştır. 1905 TL Fatih Terim için bir günlük yemek parasıdır. Bizim kanalda çalışan çay getiren biri bile 1905 TL'den fazla alıyordur. Türk halkını kandırmasınlar.
"MADEM JEST YAPTI NEDEN BİR DAHAKİ SEZON 3 MİLYON EURO ALIYOR?"
Ben açıklıktan yanayım. Böyle bir şey varsa üstü kapatılmasın. İnsanları kandırıyorlar. Madem Galatasaray'a jest yaptı bir dahaki sezon neden 3 milyon euro alıyor?
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Dobra adam yapilan resmen sahtekarlik yapiliyor Almanyada yapsinda görelimCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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Çok doğru söyledin Çakar , 1905 tl bi teknik direktör alacak?????? Millet bi taraflarını açıpta GülerCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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Fatih Terim siz spor programlari reyting yapmadigi icin reyting pesinde okma Ahmet hoca .Tabiki alacak sonucda bir emek var siz bedavami program yapiyorsunuz???Cevap Yaz 6 16 Yayından Kaldır
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Ulan adam kandiriyo bizi diyo 1.905 I bizim cayci bile daha fazla aliyo diyo 1 kisimi anladi bu haberi nerenizle okuyonuzCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Valah gardas yalancinin evi kimse inanmamisa dündü cok Saglam papuc olmana Ragmen tam Isabet olmus haklisin cakar.taraftar o ki yagmurda camurda sogukta bogazinda kesip de Mac bileti alandir parayi Basan futbolcuya arma öptüren degil olan garibana oliyorCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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Ahmet hoca Türkiye'deki en babacan korkusuz açık sözlü yorumudur bu laflarida ondan başkası telaffuz edemezdi zaten hoca haklıCevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
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sana ne kimsin sen bu ülkenin sahibimisinCevap Yaz 9 16 Yayından Kaldır
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adam haklı beyler dağılınCevap Yaz 16 6 Yayından Kaldır
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Walahi doğru diyorCevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
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Sanane ahmet Çakar sanane oluyor senin başka işin yokmuCevap Yaz 20 24 Yayından Kaldır
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Seni ne ilgilendiriyor çakar. Bedava mi konuşuyorsun sen televizyonda heralde alacak adam. Sana ne ?Cevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
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senin neren agriyor ulanCevap Yaz 17 19 Yayından Kaldır
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Selam saldım o yareCevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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Maaşına zam gelmesin mi.asgari ücret bile hersene artıyor.adam imparator azcık zam göze batıyor.Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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Ulan sen bedava mi çalışıyorsun kanalda. Bedava mi hakemlik yaptın. Bedava mi konuşuyorsun. Atıp tutma sana ne milletin parasından pulundan kimsin senCevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır