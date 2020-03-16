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Ahmet Çakar, Fatih Terim, Beyaz TV, Spor

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: "O zaman deseydin elini öperdim ama..."

Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar: "Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin?

16.03.2020 03:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 03:00
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e:

Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar: "Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin? O zaman deseydin elini öperdim ama demedin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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Haber Yorumları (1)
BURHAN: Sonuc kötü olunca böyle konuşma yapıyorsun sayın terim ziraat kupasından elenmemiz, dünkü sonuç hep senin eserin faydasız belhanda ile başlamak hep senin hatan iyi oynayan kadroyu neden bozarsın anlamış değilim ve disiplinsiz fener maçında aldığı sorumsuz kırmızı karta neden ceza verilmez
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