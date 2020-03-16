Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: "O zaman deseydin elini öperdim ama..." Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar: "Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin?

Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar: "Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin? O zaman deseydin elini öperdim ama demedin" ifadelerini kullandı. Kaynak: Hürriyet