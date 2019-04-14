Ahmet Çakar'dan Dikkat Çeken Ali Palabıyık Yorumu

Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı maçı Beyaz TV ekranlarında yorumladı. Çakar, "Türk hakemliğinin en korkak en eyyamcı temsilcisi Ali Palabıyık bu gece Mehmet Topal'ı oyundan atmayıp, Fenerbahçe'nin golü öncesi Feghouli'ye yapılan açık faulü vermeyip Galatasaray'ın 2 puanını ve belki de şampiyonluğunu çalmıştır." dedi.

"ALİ PALABIYIK'TA BİR TUHAFLIK VAR"

Çakar, "Ali Palabıyık VAR'a neden gitmedi? Çünkü VAR'a giderse Eljif'in golünü iptal edeceğini biliyordu. Bu görevi kötüye kullanmadır, göreve ihanet etmektir, bu bir eyyamdır. Bazı karakterler vardır hakem olamaz. Ali Palabıyık'ta bunu hissediyorum, bu çocukta bir tuhaflık vardır. Ali Palabıyık derbide Galatasaray'ı boğdu" ifadelerini kullandı.