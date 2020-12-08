Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler

08.12.2020 01:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:10

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'a canlı yayında "Bir daha saçının başının oynadığını hissedersem seni üzerim" dedi. Çakar'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'a skandal sözler söyledi.

Çakar, Hande Sümertaş ile yıllar önce yaşadığı polemiği hatırlatarak, "Hande Sümertaş, kırklı yaşlarda biraz etine dolgun bir hanımefendi. Yıllar önce çok enteresan bir Paris gecesinde senin yaşadıklarını anlattım. Kızdın bana. O zaman Ertem Şener vardı. Ona, bana çemkirdin. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem beni üzmüş olursun ben de seni üzerim" dedi.

Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler
Hande Sümertaş ve Fatih Terim

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Ahmet Çakar'ın Hande Sümertaş hakkındaki sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir futbolsever konuyla ilgili, "Beyaz TV'de Ahmet Çakar tarafından Hande Sümertaş'a söylenen çirkin sözler ve tehdit" paylaşımıyla eksi hakeme tepki gösterdi.

Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler
Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler
Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Ebru Şallı Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Yılmaz Vural Samet Aybaba Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Bursa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Çakar'a tepki yağıyor! Fatih Terim'in eski yardımcısına tehditvari sözler - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 02:02:04. #1.15#
title