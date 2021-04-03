Ahmet Çakar'a Rıdvan Dilmen'e hakaret iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
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Ahmet Çakar'a Rıdvan Dilmen'e hakaret iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ahmet Çakar'a Rıdvan Dilmen'e hakaret iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Ahmet YEŞİLMEN/ Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu eski hakem Ahmet Çakar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ahmet YEŞİLMEN/ Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu eski hakem Ahmet Çakar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çakar hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının ardından Rıdvan Dilmen, Çakar hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çakar'ın, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020'de eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik 'İblis için zor günler başlıyor' diye paylaşımda bulunduğu kaydedildi. İddianamede, Ahmet Çakar'ın bahse konu paylaşımıyla ilgili vermiş olduğu ifadede paylaşımı kendisi yaptığı, iblis yakıştırmasını Rıdvan Dilmen için yapmadığını, yapmış olduğu paylaşımda isim belirtmediğini, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine covid 19 salgını ile alakalı eleştirel olarak belirtmiş olduğu yakıştırma olduğunu, iblis yakıştırmasının Rıdvan Dilmen'in neden üzerine alındığını hayretle karşıladığını beyan ettiği belirtildi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

İddianamede, şüpheli Çakar'ın müşteki Dilmen'e söylediği sözlerin Dilmen'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu yazıldı. Paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğunun belirtildiği iddianamede, Çakar ile Dilmen arasında uzlaşmasının sağlanamadığı vurgulandı. Çakar'ın 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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