Ahmet Bayram, Yine Zirvede

MERSİN (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, Mersin Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Toroslar Uluslararası Yarı Maratonunu 1 saat 19 dakikada koştu. Kenyalı atletlerin zirvede yer aldığı koşuda genel klasmanda 18'inci olan Bayram, 45-49 yaş grubunda yine zirvenin sahibi oldu.

Mersin Toroslar Belediyesi tarafından 21 Kasım 2021 Pazar günü 1. Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu gerçekleştirildi. 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik maraton, 3 kilometrelik halk koşusu, 200 metre özel sporcular, 100 metre çocuk maratonu olmak üzere 5 kategoride yapılan organizasyonda yaklaşık 5 bin katılımcının yanı sıra 9 farklı ülkeden 38 profesyonel sporcu da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun şampiyon atleti Ahmet Bayram, Toroslardaki 21 kilometrelik yarı maratonu 1 saat 19 dakikada koştu. Kenyalı atletlerin zirvede tamamladığı yarı maratonda, genel klasmanda 18'inci sırada yer alan Bayram, 45-49 yaş grubunu yine şampiyonlukla tamamladı.

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