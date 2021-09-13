Ahmet Bayram, Kayseri'de Yine Zirvede - Haberler
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Ahmet Bayram, Kayseri'de Yine Zirvede

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Ahmet Bayram, Kayseri'de Yine Zirvede

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Kayseri'de düzenlenen 21 kilometrelik Yarı Maratonu 1 saat 16 dakikada tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Kayseri'de düzenlenen 21 kilometrelik Yarı Maratonu 1 saat 16 dakikada tamamladı. Genel klasmanda 13'üncü olan Bayram, 45-49 yaş grubunda yine zirvenin sahibi oldu.

Katıldığı her yarışta aldığı başarılı sonuçlarla adından övgüyle söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilen yarı maratonda 45-49 yaş grubunda şampiyon oldu. Başarılı atletimiz 21 kilometrelik parkuru 1 saat 16 dakikada tamamlayıp genel klasmanda 13'üncü sırada yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültepe teması ile düzenlenen 'İstikbal Kayseri Kültepe Yarı Maratonu'nda, 21 kilometre kadınlarda Yayla Günen birinci, Fatma Karasu ikinci, Nuran Satılmış üçüncü, erkeklerde Sezgin Ataç birinci, Hüseyin Can ikinci, Ersin Tekal üçüncü oldu. 10 kilometre kadınlarda Sabriye Güzelyurt birinci, Elif Dağdelen ikinci, Hasibe Demir üçüncü, erkeklerde Ramazan Baştuğ birinci, Sebih Bahar ikinci, Muhammed Çelebi üçüncü sırada yer aldı.

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Haber: Ahmet Bayram, Kayseri'de Yine Zirvede - Haberler
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