Ahmet Aydın Mermercilerin Sorunlarını Dinledi

Adıyaman Mermerciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ve beraberindeki heyet AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Adıyaman Mermerciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Aydın'ı AK Parti Genel Merkezde ziyaret etti.

Ziyarette mermercilerin sorunlarını dile getiren Dernek Başkanı Coşkun Atız, "Söz konusu Adıyaman olduğunda her zaman üstüne düşeni fazlasıyla yapan Milletvekilimiz Ahmet Aydın, yoğun bir Ankara gündemine rağmen heyet olarak bizleri en güzel şekilde ağırladı. Geçtiğimiz günlerde ilimizde geniş bir katılımla gerçekleştirmiş olduğumuz toplantımızda kendisi mermer ve mermer sektörüyle ilgili düşüncelerini ifade etmişti bugünkü ziyaretimiz esnasında mermer sektörünün ve ilimizde faaliyet gösteren işletmelerin sorunları, beklentileri ve yapılması gerekenler konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Sektörümüze ve bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve yönetim kurulumuzu adına teşekkür ediyorum" dedi.

Mermer'in Adıyaman için ne kadar önemli olduğunu ve son yıllarda Adıyaman Mermerinin adından söz ettirdiğini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Mermerciler Derneğimizin ev sahipliğinde mermer sektörünün önde gelen firmaları, yetkilileri mermerle ilgili geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Bizlerde orada konuşulan sorunları, yapılması gerekenleri, beklentileri yerinde dinleme imkanı bulduk. İlimizde mermer ocaklarının olduğu bölgede yaşanan bir hadise hepimizi üzmüş, orada yaşanan sorunların çözümü için çalışmalar başlatılmıştır. Bugün bizleri ziyaret eden Mermerciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ve beraberindeki heyet mermer ocaklarının olduğu bölgedeki son durum hakkında bizlere bilgi verdi. Mermer gerçekten Adıyaman için oldukça önemli bir üründür. Ülkemizde bulunan tüm yeraltı kaynaklarının Türkiye ekonomisine katkı sunması gerek ve bu son dönemlerde yerli ve milli kaynakları ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Mermer konusunda da Adıyaman'ın daha iyi bir düzeye gelmesi konusunda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizlere nezaket ziyaretinde bulunan Adıyaman Mermerciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN