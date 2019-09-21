Ahmet Aydın'dan yatırımcıya büyük müjde

21.09.2019 11:29

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanının genişletilmesi için Milletvekili Ahmet Aydın'ın gayretleri sonuç verdi. 292 hektarlık OSB alanına 774 hektarlık alan dahil ediliyor.



Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nin dolu olması nedeniyle yatırımcıya arsa tahsisi yapılamıyor. Arsa tahsisi yapılamaması ve işsizliğin artmasına, istihdamın azalmasına neden olan arsa sorunu çözüldü. Milletvekili Ahmet Aydın ve Fatih Toprak, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bir araya geldi. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, şuanda mevcut 292 hektar olan OSB alanına ek olarak, 17 hektar Milli Emlaktan, 757 hektar Orman Genel Müdürlüğünden tahsis ediliyor.



Yeni yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara yetecek kadar arsa tahsis edildiğini kaydeden Ahmet Aydın, yatırımcıları 6. Bölge teşvikinden faydalanarak yatırım yapmaya davet etti.



Mevcut OSB alanının 2 katından fazla alanı yatırımcıya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Aydın, "Adıyaman'da istihdamı arttırmak için arsa üretiyoruz. Mevcut OSB'nin hemen bitişiğinde ve 2 katından çok daha büyük ilave bir alanın tahsisi işlemleri başladı. Milli Emlak'tan 17 hektarlık alanın tahsisi yapıldı. Orman Genel Müdürlüğünden ise 757 hektarlık arazinin tahsis işlemi başlatıldı. Böylece yatırım ve istihdam için arsa talepleri karşılanacak. Yeni yatırımların tamamı 6. bölge teşviklerinden de istifade edecek ve arsa sorunu da olmayacak. Adıyaman daha fazla yatırımla birlikte ekonomik olarak büyütecek ve işsizlik azalacak" dedi.



Aydın, "Adıyaman OSB, 150 hektarlık alan ile başlamıştı. Gayretlerimizle yapılan kamulaştırma ve tahsislerle şu an mevcutta 292 hektarlık bir alana sahip. Yeni yapılan ve yapılacak tahsislerle birlikte yatırımcının önündeki tüm engeller ortadan kaldırılarak, tüm yatırımcılar için arsamız olacak. Tüm yatırımcıları Adıyaman'a davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA