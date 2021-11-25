Ahmet Ataç'tan öğretmenlere özel kutlama

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, okullarda görevi başında ziyaret ettiği öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Görev yaptıkları okullarda çok sayıda öğretmen ile buluşan Ataç'a, eğitimciler de duyarlılığından dolayı teşekkürlerini iletti. Öğretmenlerin, ülke geleceği açısından çok önemli bir mesleği icra ettiğini kaydeden Ataç, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydın, modern ve bilimin ışığındaki eğitim anlayışını benimseyen, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum. Bugün okullarında ziyaret ettiğimiz öğretmenlerimiz ile birlikte, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerimiz sayesinde, daha aydınlık ve güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Ahmet Ataç öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR