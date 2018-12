Ahmet Ataç'ın Yeni Yıl Mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yeni yıl öncesinde bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç mesajında, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakarak, yeni umutlarla bir yılı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Ülkemiz için hayatın her alanında ve her yurttaşımız için demokrasi, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesini omuz omuza vermeyi sürdüreceğiz. Bu mücadelemiz sırasında uluslararası alanda dahi örnek olarak gösterilen kentimiz için yılmadan çalışmaya, çevre, sağlık, enerji politikalarımız ve sosyal hayatın gelişmesine yönelik kültür ve sanat etkinliklerimize de her zamankinden büyük bir heyecan duyuyoruz. Tepebaşı dendiğinde insanların yüzünde oluşan tebessüm en büyük güç kaynağımız olacak. 2018 yılında Tepebaşı'nı fiziksel olarak daha yaşanabilir ve tercih edilir bir bölge haline getirirken, belde sakinlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik pek çok projeyi hayata geçirmenin huzuru içindeyiz. Projelerimizi şehrimizin bugünü değil yeni nesillerin mutlu günlerini düşünerek planladık. Bu yıl da on binlerce çocuğumuz ve gencimiz Tepebaşı'nın farklı noktalarına inşa ettiğimiz spor tesislerinden, kültür ve sanat merkezlerinden, erken çocukluk eğitim çalışmalarımızdan hak ettikleri hizmeti aldılar. Çocuklarımız sağlıkla gülümsesinler diye açtığımız ağız ve diş sağlığı merkezimiz binlerce çocuğumuzu tedavi etti. Çocuklarımızın kötü alışkanlıkları olmasın, sanatla tanışsınlar diyerek oluşturduğumuz Çocuk Senfoni Orkestramız ülke sınırlarını aşan Avrupa'nın merkezinde konserler veren yüzlerce bir ekibe dönüştü" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki 161 ilçe belediyesi içinde 8. sırada yani zirvede yer aldık"

Geliştirilen sayılara da dikkat çeken Başkan Ataç yayımladığı mesajda şu sözlere yer verdi:

"Kadınlarımızın dayanışma içinde ürettiği, paylaştığı yeni bilgiler edinerek kendilerini geliştirdikleri belde evlerimizin sayısı 28'e yükseldi. Yine benzer alanlarda çalışmalar yürüten deneyimli kafelerimiz 8'e ulaştı. Büyüklerimize gösterdiğimiz saygı ve ilginin bir göstergesi olan Yaşam Köyü'müze yeni üniteler ekledik. Kente ulaşmakta zorluk çeken ve kırsalda yaşayan 65 yaş üstü yurttaşlarımızın evlerine gittik sağlık taramaları gerçekleştirdik. Yüzlerce kültür ve sanat etkinliği ile kentin sanat hayatına yön verdik. Sürdürülebilir çevre projelerimiz dünyanın dört bir yanından deneyimlerimizi paylaşmak için davet aldığımız noktalara geldi. Adil, eşit ve hızlı hizmet anlayışımızla tarladaki çiftçiden, dağdaki çobana, kent merkezinde yaşayan esnaf kardeşimizden, kırsalda oturan minik yavrularımıza kendilerini ifade edebilecekleri, üretebilecekleri, paylaşabilecekleri merkezler hazırladık. Bunların hepsi bir araya gelince İnsani Gelişme Endeksine göre Türkiye'deki 161 ilçe belediyesi içinde 8. sırada yani zirvede yer aldık. Bu başarı elbette yurttaşlarımızın iyi niyeti, aydın karakteri ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığının ve bize gösterdiği güvenin bir sonucuydu. 2019 yılına girerken büyük bir umutla geleceğe bakıyoruz. Çünkü bizler imkansız denilenlerin mümkün, hayal denilenlerin gerçek olduğunu tüm dünyaya gösteren bir tarihe ve lidere sahibiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'nun yaşadığı en umutsuz dönemde yaptığı 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır' mesajının yol göstericiliğinde yürümeye 2019 yılında da devam edeceğiz. Eskişehirli hemşehrilerimin ve ülkemizin yeni yılını kutluyor, 2019 yılının şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Birlikte nice güzel yıllara." - ESKİŞEHİR

