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Ahmet Aras'tan Bodrumspor'a ziyaret

Ahmet Aras'tan Bodrumspor'a ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor, Adıyaman FK'yla deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçı öncesi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ziyaretiyle moral buldu.

ADIYAMAN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor, Adıyaman FK'yla deplasmanda oynayacağı ilk yarının son maçı öncesi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ziyaretiyle moral buldu. Bu mücadelenin ardından 29 Aralık Çarşamba günü ise daha önce güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i elediği Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Süper Lig ekibi Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Bodrumspor'da Ahmet Aras, tesislerde teknik direktör İsmet Taşdemir, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelip başarı diledi.


Ahmet Aras'tan Bodrumspor'a ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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