Ahmet Aras: "Bodrum'un kaderini değiştireceğiz"
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Ahmet Aras: "Bodrum'un kaderini değiştireceğiz"

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Ahmet Aras:

Tourism Today'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınların bugünkü konuğu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Tourim Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in sorularını yanıtlayan Başkan Aras, "Bodrum'un kaderini değiştireceğiz" dedi.

Tourism Today'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınların bugünkü konuğu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Tourim Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim'in sorularını yanıtlayan Başkan Aras, "Bodrum'un kaderini değiştireceğiz" dedi.

"Bütün alt yapı sorunlarımızı çözeceğiz"

Bodrum'un 2020 yılında 3 aylık bir dönemde ciddi bir turizm hareketliliği yaşadığını söyleyen Başkan Aras, "Alt yapı nedeniyle burada yaşayan insanların hayatı zorlaşıyor. Alt yapı sorunları nedeniyle insanlar şikayetçi. Bunların hepsini biliyoruz. 40 yıllık süreçte Bodrum çok hızlı büyüdü. Ancak Bodrum'un geleceği iyi okunmadığı için gerekli alt yapı yatırımları yapılmamış. Bunda siyasi ve idari kararlar da etkili olmuş. Şimdi Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte ciddi bir alt yapı çalışması başladı. Seçim dönemimizin sonuna kadar bütün alt yapı sorunlarımızı çözeceğiz. 2 seneye ihtiyacımız var. Halkımızdan sabır bekliyoruz. Bütün dikkatimizi alt yapıya verdik. Bodrum'un sorunları sadece yerel yönetimler ile çözülemez.  Hükümetimizin de bize destek olması gerekiyor. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Bodrum Belediyesi olarak sorunların üstesinden gelebiliriz" dedi.

"2021, 2020'den çok çok daha iyi olacak"

Başkan Aras, aşının bulunması ile 2021 yılının daha iyi geçeceğini söyledi. Başkan Aras, "2020 yılında iyi bir sınav verdik. 2021'den çok daha umutluyum. Aldığımız ipuçlarına göre Türkiye'ye çok iyi bir talep var. Bir sıkıntı ya da sorun yaşamazsak 2021 iyi bir yıl olacak. Ancak turizmcilerin ve işletmelerin ayakta kalması gerekiyor. Bu insanları ayakta tutabilirsek 2021, 2020'den çok çok daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu. Ahmet Aras, Bodrum'un Rusya'da artık konuşulmaya başladığını belirterek Rusların Bodrum'dan çok memnun kaldığını söyledi. Başkan Aras, İngiltere pazarının da hareketlenmeye başladığını belirterek aynı durumun Avrupa için geçerli olmadığını söyledi.

Kültür ve sanat

Bodrum tanıtımına da değinen Başkan Aras, "Bodrum tanıtımını günümüze kadar hep otelciler üstlenmiş. Artık, Bodrum Tanıtma Vakfı'nın (BOTAV) içinde sadece otelciler yok. Her kesimden meslek grupları BOTAV çatısı altında. Günümüz teknolojik koşulları ile Bodrum'u en iyi şekilde tanıtacağız. Bodrum, eskiden olduğu gibi sanatı ve kültürü ile de cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

"Bütün sorunların üstesinden geleceğiz"

Başkan Aras, halkın yaşamını kolaylaştırmak için göreve geldiğini belirterek sözlerini şöyle bitirdi: "Bodrum'da yaşanan bütün sorunların sorumlusu belediye değildir. Yıllardır yapılmayan çalışma ve yatırımlar nedeniyle eleştiriliyorum. Biz, Bodrum'un kaderini değiştirmek istiyoruz. Bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

Kaynak: Tourism Today

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