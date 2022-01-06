Ahmet Arabacı, Kütahya Kent Konseyi Başkanı seçildi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Kent Konseyi seçimli olağan genel kurulu, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kent Konseyi'nin şehre katılarının önemli olduğunu ifade etti.

Ahmet Arabacı'nın başkanlığa seçildiği Kütahya Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Kent Konseyi üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Genel kurulda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kent konseyinin gönüllülük esasına göre yürütüldüğünü ifade ederek, kent konseyi üyelerinin talep ve önerilerinin şehrin geleceği açısından Kütahya Belediyesi'nde dikkate alındığını belirtti.

Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı ise konuşmasında Kütahya Belediyesi'ne yol arkadaşı olacak şekilde yeni kurullar ile beraber çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - KÜTAHYA

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