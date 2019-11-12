Ahmet Altan gözaltına alındı

12.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:20

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen, ancak Başsavcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün meydya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Kasım'da adli kontrol şartıyla tahliye edilen Ahmet Altan hakkında, bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme, sanık Altan hakkında, "Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği" gerekçeleriyle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 98 ve 100. maddeleri kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Karar doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altan'ı Kadıköy Göztepe'deki evinde gözaltına aldı.

Evinden çıkarken çocuklarıyla vedalaşan Altan, Eyüp Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesindeki emniyet yerleşkesine götürüldü.

Altan'ın, işlemlerin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA