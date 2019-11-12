Ahmet Altan emniyete getirildi

Ahmet Altan emniyete getirildi

Ahmet Altan emniyete getirildiİSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve evinde gözaltına alınan Ahmet Altan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

12.11.2019 22:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:46
Ahmet Altan emniyete getirildi

emniyete getirildi

- FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve evinde gözaltına alınan Ahmet Altan, 'ndeki 'ne getirildi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Altan, polis ekiplerince Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Ahmet Altan emniyete getirildi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.