Ahmet Altan cezaevinden çıktı
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Ahmet Altan cezaevinden çıktı

Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can - Haberler | Güncel
Ahmet Altan cezaevinden çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan aldığı hapis cezası hükmü bozulan ve tahliyesine karar verilen Ahmet Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıktı.

Ahmet Altan tahliye edildi! İşte cezaevi çıkışı ilk fotoğrafı
Ahmet Altan tahliye edildi! İşte cezaevi çıkışı ilk fotoğrafı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan aldığı hapis cezası hükmü bozulan ve tahliyesine karar verilen Ahmet Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıktı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararı UYAP üzerinden cezaevine gönderilmesinin ardından Ahmet Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Nazlı Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesinde her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak bugün tahliyesine karar vermişti.

Dairenin bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldığı öğrenilmişti.

-Davanın geçmişi

Ilıcak ve Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme heyeti, Altan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Kasım 2019'da tahliye kararına itiraz etmesi üzerine Ahmet Altan, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla 13 Kasım 2019'da tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can

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