Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
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Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
25.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 23:50

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından konuyla ilgili disiplin sevkleri de belli oldu. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra iki kulüpten birçok idareci sportmenliğe aykırı hareketler sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 22.06.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun aynı müsabakadaki"sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 22.06.2020 tarihinde Beyaz TV kanalında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Aytemiz Alanyaspor Kulübü idarecisi Fatih Göçmenoğulları'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Aytemiz Alanyaspor Kulübü idarecisi Muhammet Abdulkadir Ak'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 22.06.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca ve 22.06.2020 tarihinde Beyaz TV kanalında ve 23.06.2020 tarihinde A Spor kanalında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü idarecisi Ertuğrul Doğan'ın aynı müsabakadaki"sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve"talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü idarecisi Yusuf Hayırlıoğlu'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü idarecisi Emin Kahraman'ın aynı müsabakadaki"sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatı'nın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca 25.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Seyedmajıd Hosseını'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.06.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İHA

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