Ahmet Ağaoğlu: "Türkiye Golf Turizminde Dünyada 5'inci Sırada"

SAMSUN'da düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Samsun turnuvası başladı. Turnuva açılışında konuşan Golf Federasyonu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Gecen sene 130 binin üzerinde golf turisti bu ülkeye golf oynamaya geldi. Bunun karşılığında 160 milyon Euro civarında bir para bıraktı. Bugün İspanya golf turizminden 5,5 milyar Euro gibi gelir elde ediyor. Portekiz 2 ya da 2,5 milyar Euro, bizimde bu Akdeniz havzasında ivedilikle Portekiz ve İspanya'ya rakip olabilir hale gelmemiz lazım. Şu anda 5'inci sıradayız" dedi.

Samsun Golf Kulübü'nde 2 gün sürecek olan turnuva, iş, sanat ve spor camiasını kenette bir araya getirdi. 7'si yabancı 80 sporcunun 18 delikli sahada yarıştığı turnuva sonunda 6 kategoride birinciler belli olacak. Yarın akşam düzenlenecek görkemli bir ödül töreniyle sona erecek olan turnuvaya katılan ve gazetecilere açıklamalarda bulunan Golf Federasyonu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golf turizminde Türkiye'nin dünyada 5'inci sırada olduğunu belirterek, "Golf sadece bir spor değil. Son dönemde kurdan kaynaklanan ekonomik sıkıntıları yaşadfığımız dönemde turizmin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Spor olarak endüstriye hizmet etmek tabiki bizim öncelikli hedefimiz. Gecen sene 130 binin üzerinde golf turisti bu ülkeye golf oynamaya geldi. Bu rakam çok önemli bir rakam. Bunun karşılığında 160 milyon Euro civarında bir para bıraktı. Her zaman söylüyorum. Bugün İspanya golf turizminden 5,5 milyar Euro gibi gelir elde ediyor. Portekiz 2 yada 2,5 milyar euro, bizimde bu Akdeniz havzasında ivedilikle Portekiz ve İspanya'ya rakip olabilir hale gelmemiz lazım. Şu anda 5'inci sıradayız. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa ama ilk üç içerisine girmemiz gerekiyor. Bunlar yapılırken sponsor destekleri son derece önemli" ifadelerini kullandı.

TERZİOĞLU: "DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Turkcell olarak golfü ve turizmini desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Samsun'un 18 delikli golf sahasının açılışını yapıyoruz. Bu açılışı da bir turnuva ile yapıyoruz. Ben turizmimizin gelişmesi açısından golf turizmini çok önemsiyorum. Türkiye'nin dört bir yerinde böyle tesislerin olması ülkemize büyük bir değer kazandıracak. Golf sporunu desteklemeye ve golf turizmine daha çok yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - Samsun