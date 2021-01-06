Ahmet Ağaoğlu: Temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu var, fazla uzun sürmez

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu , transferde Abdullah Avcı 'nın talepleri doğrultusunda belirlediği isimlerle temas halinde olduklarını belirterek, "Hocanın belirlemiş olduğu isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Fazla da uzun süreceğini düşünmüyorum" dedi.

1-0 kazandıkları Göztepe karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Ağaoğlu, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. 'Galip geldiğimiz, 3 puan aldığımız bir maç' diyen Ağaoğlu, "Özellikle son 9 hafta geneline baktığımız zaman 6 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet var. Abdullah hocanın gelişiyle birlikte takımın artan bir performansı var. Yavaş yavaş oturan bir takım sistemi var. Hem Karagümrük hem de bu maçta oyunun büyük bölümünde topun hakimi Trabzonspor'du. Mücadele olarak göze hoş gelen, istatistiklere de baktım yanılmıyorsam 600'e yakın pas yapmışız. Bu da Göztepe'nin pas oranının iki katına yakın. Bunlar futbolu güzelleştiren, seyir zevkini artıran öğeler. İlerleyen haftalarda taşlar yerine oturacak. Neticede 1-0 ve alınan 3 puan var" dedi.

"TEMAS HALİNDE OLDUĞUMUZ 1-2 OYUNCU VAR""Transferde hocanın talepleri doğrultusunda onun belirlediği isimler olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Onlarla görüşüyoruz. Berat da geçen sene Haziran ayından beri görüşme halinde olduğumuz, hatta bu Ağustos döneminde transferini gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir isimdi. Hoca da geldikten sonra belirlemiş olduğu isimlerin başındaydı. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ama dün akşam hem Berat hem de kulübüyle anlaşarak kadromuza kattık. Süreç neyi gösterir bilemiyorum ama temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu var. Hocanın belirlemiş olduğu isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Fazla da uzun süreceğini düşünmüyorum" diye konuştu."O KADAR DA SIKINTILI BİR DURUMUMUZ YOK"Galatasaray maçından sonra kamuoyunda biraz hırpalandıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Eğer sürekli olarak irtifa kazanmayı, yukarı tırmanmasını bekliyorsa insanlar, birden bire karaları bağlamak veya farklı yorumlarda bulunmak doğru bir bakış açısı değil. 23-24 maç var. Geçen sene ligin genelinde 34 maç oynandı. Geçen senenin ilk 3'ündekiler gerilerde. Bazen ayağınız taşa takılabilir, hata da yapmış olabilirsiniz. Yapılan hatadan dönülmeyecek, tamir edilmeyecek diye bir şey yok. Eleştiriler son derece doğal. Saygı çerçevesinde eleştiriye her zaman açığız. Farklı düşüncülere her zaman saygı gösteririm. Bizim görmediklerimizi görebilirler. Özellikle Galatasaray maçından sonra kamuoyunda biraz hırpalandık ama dönüp baktığınızda 9 maç 6 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet. O da Galatasaray mağlubiyeti. O kadar da sıkıntılı bir durumumuz yok. Herkes gönlünü ferah tutsun. Lig bitmeden her şey bitmez. Lig bittiği zaman Trabzonspor'un ligi nerede bitireceğini herkes görecek. Çok ciddi ve titiz çalışıyoruz. Hoca sistem üzerinde çalışıyor. Takıma katılacak oyuncular üzerinde çalışıyor. Yönetim olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tabi bütün bunlar yapılırken ekonomik sıkıntı denilen şey yani bizim yönetimi göreve getiren o problem o sıkıntı tamamen kalkmış olacak ki kimse işin o kısmına bakmıyor. Özellikle pandemi döneminde yayıncı kuruluştan elde edilen gelir ciddi düşüş uzun süre ödeme yapılmaması bütün kulüpleri sıkıntı soktu. Seyirci hasılatının olmaması, reklam ve sponsorluk gelirlerinin tamamen durmuş olması, ürün satışlarının dibe vurmuş olması ve buna rağmen ve buna rağmen bugün itibariyle oyuncularına bir kuruş borcu olmayan bir Trabzonspor. Buna rağmen özellikle bizim yönetimin göreve geldiği günden en büyük sıkıntı olarak önünde duran bu problem ortadan kalkmış ki hiç kimse bunu konuşmuyor. Yapılacak transferlerin Trabzonspor'un ekonomisiyle örtüşme zorunluluğu var" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa etmesine yönelik de, "Önce biz kendi kulübümüzün başkanlığını yapalım da Kulüpler Birliği'nin başkanlığını daha sonra düşünürüz" açıklamasını yaptı.

- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR