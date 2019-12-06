Ahmet Ağaoğlu: "Takımımız büyük umut vaat ediyor"

06.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:16

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın sahada ortaya koyduğu mücadele, yaşanan onca şanssızlık ve haksızlığa rağmen geleceğe dönük büyük bir umut vadettiğini belirterek, yeni 10 yıla daha rahat, öz güvenli ve mutlu girdiklerini söyledi.



Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında göreve geldikleri 8 Nisan 2018 tarihinden bu yana 21 aylık bir sürenin geçtiğini belirterek, "Bu zaman zarfı adeta kulübümüzün nekahat dönemi oldu. Türkiye kamuoyu ve Trabzonspor camiası, Trabzonspor Kulübü'nün ekonomik ve sportif anlamda nasıl bir toparlanma sürecinden geçtiğine bizzat tanık oldu" dedi.



"Kadın taraftar oranı en yüksek kulübün Trabzonsporumuz olduğunu öğrendim"



"Saha dışı aktörler olarak bizlerin sportif, idari ve ekonomik yapılanmaya dönük yoğun çabasına Trabzonspor ailesinin birer ferdi olarak sizler de maddi ve manevi destek gösterdiniz" diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Forma, dergi, kombine ve bilet satışlarımızdaki, mağaza ciromuzdaki anlamlı yükseliş verdiğiniz desteğin en somut göstergeleridir. Geçen seneki forma satışlarımızı sezonun henüz başında geride bırakmayı başarmışsak, seyirci ortalamamızı yüzde 35 oranında arttırarak 27 bin dolayına çıkarmışsak, bu toparlanmada sizler de üzerinize düşen ödevi layıkıyla yerine getirmişsiniz demektir. Bu noktada bir parantez açıp söylemek isterim ki; protokol tribününden maçı izlerken tüm stadyumumuzdaki yoğun kadın taraftar profilini gözlemliyor, bundan büyük mutluluk duyuyordum. Bu ay içinde yayınlanan Eko Lig raporunda, Süper Lig'deki kadın taraftar oranı en yüksek kulübün Trabzonsporumuz olduğunu öğrendim. Bordo-mavi sevdasına sahip çıkan kadın taraftarlarımıza bir defa daha içtenlikle teşekkür ediyorum."



Ağaoğlu, yakalanan yükseliş ivmesinin yukarıya tırmanmaya devam ettiğini söyleyerek, "Takımımızın sahada ortaya koyduğu mücadele, yaşanan onca, şanssızlık ve haksızlığa rağmen geleceğe dönük büyük bir umut vaat ediyor. Kısacası; yeni 10 yıla daha rahat, öz güvenli ve mutlu giriyoruz. Yönetim kurulum ve ben, yıllardır yaşadığımız türbülanstan ancak uzun vadeli bir sportif ve ekonomik programı hayata geçirerek çıkabileceğimizi biliyorduk. Bugün şükürler olsun ki sizlerin de desteği ile istediğimiz noktaya çok yaklaştık. Yeni yılda bunu yine hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Tüm taraftarlarımızın, camiamızın yeni yılını şimdiden kutluyor, yeni 10 yılın Trabzonsporumuz için şans ve başarı getirmesini can-ı gönülden diliyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA