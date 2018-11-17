Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş ve Ali Koç haberlerini yalanladı. Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe maçına bir hafta, genel kurula iki hafta kala, sağdan soldan insafsızca saldırmaya başladılar. Önce Şenol Güneş'le görüştüğüm, ardından Ali Koç'u Fenerbahçe maçına davet ettiğim haberleri... Yarın neler uydurulacağı belli değil ama her iki haber de külliyen yalan." ifadelerini kullandı.

"AMACIM TRABZONSPOR'A HİZMET ETMEK"

Haberlerin kasıtlı yapıldığını ileri süren Ağaoğlu, "Bu haberleri çıkaranların amaçlarını tahmin etmek zor değil ama şimdilik tek bir cevap yeterli sanırım. Benim amacım, Trabzonspor'a hizmet etmek. Sizin amacınız ne acaba?" değerlendirmesinde bulundu.