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Ahmet Ağaoğlu: "Novak ile ilgili yapılan haber doğru değil"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının ardından bugün Filip Novak ile alakalı kendisinin beyanı bulunmadığını belirtirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Ağaoğlu'na teşekkür etti.

Ahmet Ağaoğlu:
12.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:15

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının ardından bugün Filip Novak ile alakalı kendisinin beyanı bulunmadığını belirtirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Ağaoğlu'na teşekkür etti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ortak açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transfer olan Filip Novak'la ilgili açıklama yapmadığını belirten Ağaoğlu, "Ben Filip Novak ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadım. Yapılan haber doğru değil. Yazılana göre bizim Novak'a verdiğimiz para 700 bin Euro'ymuş, 900 bin vermişiz kabul etmemiş. Doğrusu 850 bin Euro veriyorduk, 1.25 milyon Euro teklif ettik, kabul etmedi. Hesabımızı kitabımızı yıl içinde yapıyoruz. Camiamız tarafından cimri olmakla eleştiriliyoruz. Gelirimiz belli, giderimizin de aynı doğrultuda olması lazım" dedi.

Ağaoğlu'ndan sonra açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Ahmet başkana teşekkür ediyorum. Kendisi, mecburiyeti olmadığı halde bizzat konuştu. Yalan haberler yakınlaşma adına fırsat yaratabiliyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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