Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA kararı açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın şartlarını yerine getirdiklerini ve yeni sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini söyledi.

Ağaoğlu, UEFA Disiplin Kurulunun bordo-mavili futbol takımının Avrupa kupalarına katılımını onaylamasıyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Daha önce UEFA Disiplin Kuruluna sevk edildiklerini hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, "Disiplin Kurulunda olunca insan ister istemez geriliyor. 28 sayfalık gerekçeleri açıklayan bir rapor geldi. UEFA organizasyonlarına katılmamıza müsaade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Verilen kararın şartlı olduğunu vurgulayan bordo-mavili kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Finansal Fair Play Komitesinin 3 şartı vardı. Birincisi yeniden yapılanmanın imzalanması koşulu. İkincisi Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Talimatı'nın yürürlüğe girmesi. Üçüncüsü de 5 milyon avro zarar barajının altında kalınması koşulu. Bize 15 Ekim'e kadar süre veriyorlar. Ancak biz bu 3 şartı da bugün itibarıyla yerine getirmiş durumdayız. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Artık kuraları bekleyeceğiz."

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, UEFA'nın verdiği kararın ardından Twitter hesabından Avrupa Ligi ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "We are coming (Geliyoruz)" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA