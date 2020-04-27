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Ahmet Ağaoğlu, mutfağa girdi

Süper Lig'e verilen korona virüsü salgını arası nedeniyle karantina günlerini evinde geçiren Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür'den aldığı pas sonrası mutfağa girdi ve kuru fasulye ile pilav yaptı.

Ahmet Ağaoğlu, mutfağa girdi
27.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:53

Süper Lig'e verilen korona virüsü salgını arası nedeniyle karantina günlerini evinde geçiren Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür'den aldığı pas sonrası mutfağa girdi ve kuru fasulye ile pilav yaptı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür'den aldığı mutfak pası sonrası mutfağa girdi. Abdulkadir Ömür'e kardeşim diye hitap eden Ağaoğlu, "Abdulkadir kardeşim pasını aldım çok teşekkür ediyorum. Yemek konusunda çok yetenekli olmadığını biliyorum ancak futboldaki yeteneğini tüm dünyaya yetiyor. Özellikle annenis yemek konusunda çok yetenekli olduğunu biliyoruz. Senin sakatlığın süresince seni ziyaret bahanesi ile gelip annenin hazırladığı o nefis yemekleri yemek gerçekten çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

"Türk'ün milli yemeğini yapacağız"

Mutfakta hijyenin çok önemli olduğunu belirten Ağaoğlu, "Özellikle yabancı oyuncuların kendi geleneksel yemeklerini yaptıklarını izledik hep birlikte. Pas bana geldiğine göre Türk'ün milli yemeği olan kuru fasulye ve pilav. Millilik unvanını nereden alıyor. Pazar günleri gemilerin öğle yemeklerinde vazgeçilmezidir. Dünyanın neresinde olur ise olsun bir Türk gemisine gittiğinizde pazar günü mutlaka öğle yemeğinde kuru fasulye ve pilav vardır. Birde ekmek yapacağım. Fırıncılık bizim dede mesleğidir" ifadelerini kullandı.

"İlk işim Trabzon'a gitmek olacak"

Karantina bittiğinde ilk iş olarak Trabzon'a gideceğini belirten Ağaoğlu, "Uçaktan iner inmez doğru moloza gidip önce bir kıymalı yiyeceğim ve sonrasında ise tesislere geçeceğim. İnşallah ligin kalan kısmını oynayacağız ve hayal ettiğimiz noktada bitireceğiz. Trabzon'u ve Trabzonspor'u futbolu çok özledim. İnşallah bu zor süreci hep birlikte atlatıp iki bayramı birlikte kutlarız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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