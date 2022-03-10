Ahmet Ağaoğlu: Kulüp başkanlarının kafasında ciddi endişeler var

"Bu uygulamada en fazla sıkıntıyı yaşayan Trabzonspor Kulübü'dür"

"Son gelişen olaylar ortak çalışma grubunun bilgisi ve ilgisi dışında olmuş gelişmelerdir"

"Fazla karmaşık bir halde değil. Süreç yürüdüğü için ben de yeni yeni öğreniyorum. İhale süreci devam ettiğinden belirleyici ifadeler kullanmak sağlıklı değil. Çok açık, şeffaf bir durum değil ama çözülmeyecek gibi değil. Bir anlamda global olarak dünyanın içerisinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurduğumuz zaman ekonominin bu kadar stabil olmadığı süreçte ihale tarihinin gelmiş olması, savaşın patlak vermiş olmasını çok büyük şanssızlık olarak değerlendiriyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde kulüplerin menfaatine olacak bir neticeyle sonuçlandırırız."