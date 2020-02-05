Ahmet Ağaoğlu: "Irkçı saldırı insanlık ayıbıdır"

05.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:41

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçeli oyuncu Emre Bölezoğlu'nun saha içerisinde Obi Mikel'e ırkçı bir cümle kullanmadığını ancak hakaret etiğini belirterek, sosyal medya üzerinden bordo-mavili futbolcu ve ailesine yapılan ırkçı saldırının insanlık ayıbı olduğunu söyledi.



Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında BB Erzurumspor karşısında 5-0 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, BB Erzurumspor'un Beşiktaş'ı eleyerek rakipleri olduğunu belirterek, "İyi de futbol oynuyorlar ama biz de iyiydik. Skoru erken yakalayınca daha rahat bir futbol sergiledik. Özellikle Guilherme'nin ve Sörloth'un performansı belirleyici oldu. Devamına bakacağız, bundan sonra Gençlerbirliği maçı var" dedi.



Her maçın zor olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Maç maç düşünüyoruz. Bunu hoca da oyuncular da söylüyor. Gidecek çok uzun yolumuz var. Zaten puan cetveline bakarsanız ilk 7-8 takımın hepsinin şampiyonluk şansı var. Özellikle ilerleyen haftalarda iyi bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Artık gücü, nefesi yeten, iyi mücadele eden, sabırla mücadele eden, rakiplerine saygı duyan, her maça aynı ciddiyetle oynayan ligin sonunda ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Bakalım yollar bizi nereye götürecek. Gençlerbirliği deplasmanı da zor bir deplasman. Sonra içeride Sivasspor ile oynayacağız. Kolay maç yok. İnşallah Allah bir kaza vermezse, sakatlık olmazsa Abdulkadir Ömür'ün de ümit ediyorum ki Gazişehir maçında maç kadrosunda olacağını ümit ediyorum. Daha da güç kazanacağız. Mücadelemize bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Irkçılık insanlık ayıbıdır"



Nijeryalı oyuncu Obi Mikel'e yapılan ırkçı saldırıyla ilgili soru üzerine Ağaoğlu, ırkçılığın bir insanlık ayıbı olduğunu dile getirerek, "Yüz yıl öncesinde kalması gereken bir insanlık ayıbı. Ülkemiz adına utanç verici bir durum. Obi Mikel'le konuştum. Emre'nin saha içerisinde Obi Mikel'e yönelik ırkçı bir cümle falan kullanmadığı doğrultusunda. Saha içerisinde böyle bir şey gerçekleşmiyor. Sadece Emre'nin kendisine hakaret ettiğini söyledi. Emre'nin Obi Mikel'e herhangi bir ırkçı kelime kullanmadığını oyuncu ifade etti. Daha sonra sosyal medya üzerinden Mikel'in kendisine, eşine ve çocuklarına yönelik herkesin malumu olan saldırılar başladı. Bu bir insanlık ayıbı. Ülkemiz adına utanç verici bir sorun. Bunu yapan insanlar neyi düşünerek yaptılar, hangi kafa yapısıyla bunu yaptılar anlamak mümkün değil. Bu işin ucunun nereye gideceğini düşünmeden yaptıkları kesin. Zaten hemen akabinde kulübümüz bütün bu sosyal medya hesaplarını tek tek tespit ettirip bu işi başlatanlar ve devam ettirenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öyle tahmin ediyorum Obi Mikel'in kendisi de suç duyurusunda bulunacak" şeklinde konuştu.



Ağaoğlu, Obi Mikel'e yönelik saldırıların tamamen bir grup taraftar tarafından sosyal medyadan gerçekleştirildiğini ifade etti. Ağaoğlu, "Hoş olmayan, insanlık suçu işlenen, suçların en büyüğü, en ayıbıdır. Bundan sonrası zaten yargının işi. Bu ayıbı işleyen, bu hakareti yapan kişilere zaten gerekli cezalar verilecektir. Çünkü ülke olarak bu konuda çok hassasız. Futbol platformu bir takım egolarımızı, bir takım komplekslerimizi, bir takım zayıflıklarımızı tatmin edeceğimiz bir ortam değil. Ülkenizde bir anlamda misafir olan oyuncunun eşine ve 4 yaşındaki çocuğuna ağza alınmayacak hakaretler ediyorsunuz. Acaba o hakaretleri eden insanlar yaptıkları hakaretin onda birine kendileri maruz kalsa nasıl tepki gösterirler" açıklamasını yaptı. - TRABZON

Kaynak: İHA