Ahmet Ağaoğlu: İnşallah bu sezon başaracağız

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezon teknik direktörleri Abdullah Avcı ve ekibinin özverili katkılarıyla, futbolcu kadrosunun da inanç ve azmiyle arzuladıkları o mutluluğu yaşamayı çok istediklerini belirterek, "İnşallah başaracağız" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezon teknik direktörleri Abdullah Avcı ve ekibinin özverili katkılarıyla, futbolcu kadrosunun da inanç ve azmiyle arzuladıkları o mutluluğu yaşamayı çok istediklerini belirterek, "İnşallah başaracağız" dedi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında kulübün durumu ve hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un global bir marka olduğunu ve bu markanın 54 yıldır yoluna devam ettiğini kaydeden Ağaoğlu, "Kimi zaman yönetimsel hatalar nedeniyle zarara uğrasa da, yarışlardan kopsa da, Trabzonspor hep ayakta kalmayı başarmıştır. Şampiyonluklar kazanmış, kupalar kaldırmıştır. Bizler Nisan 2018'de göreve geldiğimizde, işte o kimi zamanların en kötü günleriydi. 'Trabzonspor var ise her zaman umut vardır' sözünü ilke edinen ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, çok zorlu süreçlerden geçerek bugünlere geldik. Artık her sene başarıya koşan, yarışın içerisinde olan, mücadeleden asla vazgeçmeyen bir Trabzonspor var. Ekonomisiyle, kurumsal yapısıyla profesyonelce yönetilen bir Trabzonspor var. Altyapısıyla üreten, ürettiğini A takımında oynatarak değerli hale getiren ve yüksek bonservis bedelleriyle satan bir Trabzonspor var" dedi."ÖNÜMÜZDE YENİ SEZON VE YENİ UMUTLAR VAR"Önlerinde de yeni sezon ve yeni umutların olduğunu kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Bu sene UEFA Konferans Ligi'ne katılım başarısı göstersek de, Trabzonspor için bu yeterli değildir. Tabi ki Avrupa'ya gitmek kıymetlidir ama Trabzonspor her zaman en iyisinde olmalıdır; Şampiyonlar Ligi'nde. Bu hedef doğrultusunda hareket ederek, 4 Temmuz'da başlayacak olan kamp dönemine yeni transferlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile İzleme Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik gibi değerli isimleri kadromuza dahil ettik. Eksik olan bölgelere de gerekli takviyeleri yaparak yeni sezona güçlü bir şekilde 'Merhaba' demek istiyoruz. Tabi ki bu güçlülüğün en önemli ayağı siz değerli taraftarlarımızsınız. İnşallah yeni sezonda belli bir oranda maçların seyircili oynanmasına izin verilir ve yeniden eski günlerdeki gibi takımımızın gücüne güç katarsınız.""İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ"Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu sezonki hedeflerine yönelik de şunları söyledi: "Bugün, Türkiye'de hiçbir kulübün başaramadığı biçimde transferlerini sezon öncesi yapabilen, hazırlık kampına tam kadro başlamak isteyen bir Trabzonspor'a evrildik. Başta ödeme dengesi ve diğer sosyal şartlarla birlikle futbolcuların Trabzonspor'u tercih sebebi olarak gördüğü, bizlerin de bununla gurur duyduğu bir süreç yaşıyoruz. Umuyorum ve diliyorum ki; kararlılıkla attığımız bu doğru adımlar neticesinde bizlerin saha dışındaki görevini tam yerine getirmesi, saha içine de büyük bir etki edecektir. Bu sezon Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibinin özverili katkılarıyla, futbolcu kadromuzun inanç ve azmiyle arzuladığımız o mutluluğu yaşamayı çok istiyoruz. İnşallah başaracağız!""ÖNCEKİ YILLARA ORANLA DAHA FAZLA DESTEK İSTİYORUZ"

Taraftarlardan da destek beklediğini kaydeden Ağaoğlu, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır gelirlerimizin yarı yarıya düşmesi nedeniyle büyük zorluklar çektik. Şimdi önümüzde bu zorlukları aşmak için güzel bir fırsat var. Yeni sezon formalarımız bu ay sonuna doğru çıkıyor. Efsane çubuklumuz, mavi beyaz formamız ve telkari işlemeli lacivert renkteki bir diğer formamız TS Club'lardaki yerini alacak. Sizlerden isteğim, önceki yıllara oranIa daha fazla kulübümüze destek olmanızdır. Şimdiden önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam