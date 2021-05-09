Ahmet Ağaoğlu: Hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Ağaoğlu: Hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük

Ahmet Ağaoğlu: Hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük
Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, zorlu bir sezonu geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, "Büyük bir özveriyle Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergiledik.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, zorlu bir sezonu geride bırakmak üzere olduklarını belirterek, "Büyük bir özveriyle Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergiledik. Hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük. Bu hedeflere uzanmak için her gün ter döken, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi Avrupa'nın yakından takip ettiği futbolculara sahip, Türkiye'nin en değerli takımı olan bir Trabzonspor var artık" dedi.

Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, tamamlanacak sezonla ilgili ve geleceğe yönelik olarak kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, "Yedi ayı aşkın süredir devam eden Süper Lig yolculuğunun sonuna yaklaştık. Bu sezon Covid-19 salgını, yaşadığımız sakatlıklar ve benzeri sorunlar hepimizi çok yordu. Artan takım sayısı, sıkışık fikstür gibi yönetilmesi zor durumlara rağmen futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımız yan yana durduk. Taraftarımızın desteğini kalbimizde hissederek, büyük bir özveriyle Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergiledik. Sportif anlamda son iki sezon sürekli yarışın içerisinde olduk, şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ve 10 yıl sonra müzemize iki kupa götürdük. Ekonomik alanda başarılı bir yönetim anlayışı sergiledik, kulübün finansal durumunu sürdürülebilir hale getirdik, altyapıda yetiştirdiğimiz oyuncuları takıma kazandırdık. Altyapımızdan çıkan Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'ya Türkiye tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satışını gerçekleştirdik. Bugün gönül rahatlığıyla söylüyoruz ki; tüm bunları başarmış bir Trabzonspor var artık! Tabii ki yaptıklarımızdan tam anlamıyla memnun değiliz. Çünkü hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük. Bu hedeflere uzanmak için her gün ter döken, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi Avrupa'nın yakından takip ettiği futbolculara sahip, Türkiye'nin en değerli takımı olan bir Trabzonspor var artık" ifadelerini kullandı.

'GEÇMİŞİ UNUTUYOR DEĞİLİZ'Ekip arkadaşlarının gece gündüz demeden mesai harcadıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bunları yaparken geçmişi unutuyor değiliz. Çünkü bugünlere kolay zamanlardan geçerek ulaşmadık! Bizim için zorluklarla doluydu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu olarak, bu takıma ve camiaya sevdalı bir insan olarak; asla ve asla şikayet etmeden ve yorulmadan çalıştım. Ekip arkadaşlarım da aynı şekilde gece gündüz demeden mesai harcadılar. Şundan emin olun ki geldiğimiz nokta, Trabzonspor'un sportif ve finansal anlamda geleceğe emin adımlarla yürüyeceğinin göstergesidir. Elbette ki bu süreçte en üzgün olduğumuz konu taraftarlarımızdan, onların enerjisinden ve gücünden mahrum kalmamızdı. Motivasyonumuzu perçinleyen güzide taraftarlarımızın yer almadığı sessiz tribünlere karşı sahaya çıkmak büyük bir eksiklikti. İnşallah bu zor günler de geçecek. Salgın dönemini sağlıklı şekilde atlatıp sizlerle buluşacağımız günlere ulaşacağız" diye konuştu.'SİZE DÜNDEN DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR'Yaklaşan Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için iyi dileklerde bulunan Ağaoğlu, şunları dedi: "Size dünden daha fazla ihtiyacımız var. Stadyum gelirlerinden yoksun olmamız ve salgın nedeniyle firmaların sponsorluk anlaşmalarına yanaşmaması, gelirlerimizin de ciddi anlamda azalmasına yol açtı. Bu yüzden her yeni sezon öncesinde büyük heyecanla beklediğiniz formalarımızı sizlerle buluşturduğumuzda eskisinden daha fazla rağbet göstermenizi özellikle rica ediyorum. Bordo ve mavi renklerin asaletini, şanlı tarihimizi, kültürümüzü ve coğrafyamızı yansıtan renk ve tasarımlarıyla TS Club'larda satışa çıkacak formaları çok beğeneceğinize eminim. Mübarek Ramazan aynının son günlerini yaşadığımız şu dönemde, şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyor, ayrıca Cumhuriyetimizin en müstesna günlerinden biri olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi
Başakşehir, Edin Visca'ya Trabzonspor'a transferi için söz verdi
Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor
Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Eda Ece Seda Sayan Şeyma Subaşı Burak Sergen
Spor Muslera Ozan Tufan Cyle Larin Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahmet Ağaoğlu: Hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:16:18. #1.14#

title