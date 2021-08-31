Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, destek istedi Açıklaması
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, destek istedi Açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, destek istedi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezon hasretini çektikleri mutlulukları hep birlikte yaşayacaklarını umut ettiğini belirtti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu sezon hasretini çektikleri mutlulukları hep birlikte yaşayacaklarını umut ettiğini belirtti.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulübün 54. yaşını kutladıkları bu yıla Trabzonspor'un tarihine, misyonuna ve vizyonuna yakışır bir başarıyla başladıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Antrenörü Cahit Süme ile uzun yıllardır çalışan boksörümüz Busenaz Sürmeneli, hem ülkemizin hem de Trabzonspor'un tarihine geçen bir başarı kazandı. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda tarihimizde ilk kez boks madalyası kazanan isim oldu. Bir kadın olarak bu başarıyı elde eden Busenaz'ı bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Ağaoğlu, Trabzonspor'un, sadece bir futbol kulübü olmadığını bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Ancak tabii ki kulübümüzün en önemli unsuru, dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline gelen futboldur. Bu doğrultuda, geçen sezonun bitmesinin hemen ardından teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile yaptığımız planlamayla erkenden çok kaliteli bir kadro kurduk. Geçtiğimiz yıldan çok daha güçlü bir hale geldik. Umuyor ve diliyorum ki bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları hep birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un başarısı için ekip olarak çalıştıklarını belirten Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Uzun, yorucu, stresli ve heyecan dolu bir sezondayız. Bu sezon boyunca tüm futbolcularımız kulübümüzün başarısı için mücadele edecek. Sizlerden ricam, oyuncularımızı sahiplenmemiz, futbolcularımızın daha da başarılı olabilmesi için elinizden geleni yapmanız, ardından bordo-mavili formalarınızı giyerek tribünlerde, sokaklarda, hayatın her alanında Trabzonspor'un yanında olmanızdır. Bizler bir olduğumuzda güçlüyüz. Bir olduğumuzda başarılı olabiliriz. Bu yolda destek bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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