SPOR Ahmet Ağaoğlu Gol yollarında fazla etkili olamadık
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SPOR Ahmet Ağaoğlu Gol yollarında fazla etkili olamadık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Ahmet Ağaoğlu Gol yollarında fazla etkili olamadıkHüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA)- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gol yollarında fazla etkili olamadık.

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SPOR Ahmet Ağaoğlu Gol yollarında fazla etkili olamadık

Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA)- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 0-0 berabere sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette Djaniny'in eksikliği, Ekuban'ın da özellikle 2'nci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi. Dediğim gibi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Söyleyecek başka bir şey yok ifadelerini kullandı.

SPOR Ahmet Ağaoğlu Gol yollarında fazla etkili olamadık
SPOR Ahmet Ağaoğlu Gol yollarında fazla etkili olamadık
SPOR Ahmet Ağaoğlu Gol yollarında fazla etkili olamadık
SPOR Ahmet Ağaoğlu Gol yollarında fazla etkili olamadık
SPOR Ahmet Ağaoğlu Gol yollarında fazla etkili olamadık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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