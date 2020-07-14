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Ahmet Ağaoğlu, Fatih Mert ve Ali Çetin PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ile Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Ahmet Ağaoğlu, Fatih Mert ve Ali Çetin PFDK'ya sevk edildi
14.07.2020 20:58 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ile Denizlispor Başkanı Ali Çetin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Hukuk Müşavirliği ayrıca MKE Ankaragücü ile İttifak Holding Konyaspor'un da PFDK'ya sevk edildiğini bildirdi. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu tamilatlara aykırı hareket sebebiyle tedbirsiz, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert tedbirli, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ise cezaya uymaması sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:  1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 12.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FATİH MERT'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi MÜSLÜM BENLİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi OKAN ELMAS'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu CEBRAİL KARAYEL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu SABA LOBJANIDZE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu EZEQUIEL OSCAR SCARIONE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu DEVER AKEEM ORGILL'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu MAHMUT AKAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi HALİL CİHAN ÜNAL'ın 12.07.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü NECATİ ATEŞ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ŞENER ÖZBAYRAKLI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ÖMER BAYRAM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu TAYLAN ANTALYALI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu JEAN MICHAEL SERİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE AKBABA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu BERNARD MENSAH'ın 13.07.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu DIEGO ANGELO DE OLIVEIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA TOKGÖZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET YAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6//12 ve 8/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 13.07.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in 13.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "cezaya uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi KAAN ŞANLIKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü idarecisi SALİH ÖZCAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü LEVENT KARTOP'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 13.07.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 12.07.2020 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi HELİM ALTUNKAYNAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü görevlisi ZAFER ÇORUHLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü'nün 12.07.2020 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü görevlisi KADİR UÇAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü görevlisi EMRE UÇAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü görevlisi YUSUF DENİZ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu ERDAL ÖZTÜRK'ün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BURSASPOR Kulübü'nün 12.07.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Ligi müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü teknik sorumlusu İRFAN BUZ'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü antrenörü TANER ALPAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu SERDAR ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü'nün 12.07.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü idarecisi CENK LALECİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ALTAY Kulübü'nün 12.07.2020 tarihinde oynanan ALTAY-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11, 6/12, 6/3, 4/1 ve 4/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

ALTAY Kulübü görevlisi AHMET TAŞPINAR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ALTAY Kulübü idarecisi HİLMİ BOZOK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 maddesi uyarınca 14.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 12.07.2020 tarihinde oynanan ALTAY-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu EMEKA FRIDAY EZE'nin 12.07.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 13.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- HATAYSPOR Kulübü idarecisi MURAT BEREKET'in 12.07.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET ALTIPARMAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü doktoru ALİ GÖK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü yardımcı antrenörü RİYAZ MURAT ÖZDURAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü görevlisi AYDIN TOKSÖZ'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü görevlisi FERİT ÇAĞRI ÖZKAYA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü antrenör GÖKHAN ZAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü yardımcı antrenör MERT NOBRE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü antrenörü SÜLEYMAN BAYRAM'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü idarecisi RAHMİ VARDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü idarecisi ENDER YARDIMCI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü idarecisi NEVZAT İNAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü görevlisi AYHAN ÖZAT'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü görevlisi ÖKKEŞ ELMASOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü görevlisi İBRAHİM EDHEM SUNAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/3 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü futbolcusu ÖMER ALICI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN KARADENİZ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü futbolcusu MESUT ÇAYTEMEL'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü futbolcusu RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü futbolcusu AKIN ALKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü futbolcusu YUSUF ABDİOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü futbolcusu CANER HÜSEYİN BAĞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü görevlisi KEMAL DAĞLI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HATAYSPOR Kulübü görevlisi MÜNİR ERDAĞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 10.07.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38.maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü Başkanı NİHAT ÇAKIR'ın 10.07.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Kaynak: DHA

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