Ahmet Ağaoğlu: Bu Karar CAS'tan Dönecektir
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Avrupa'dan 1 yıl men edilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, bu kararın çok kısa sürede CAS'tan geri döneceğine inandığını söyledi.
04.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:10
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Avrupa'dan 1 yıl men edilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, bu kararın çok kısa sürede CAS'tan geri döneceğine inandığını söyledi.
Kaynak: Dugout