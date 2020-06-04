Ahmet Ağaoğlu: Bu Karar CAS'tan Dönecektir Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Avrupa'dan 1 yıl men edilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, bu kararın çok kısa sürede CAS'tan geri döneceğine inandığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Avrupa'dan 1 yıl men edilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, bu kararın çok kısa sürede CAS'tan geri döneceğine inandığını söyledi. Kaynak: Dugout